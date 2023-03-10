تعرف على السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير الماضى (جراف)

انتزعت «BYD F3» لقب صدارة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر للشهر الثاني على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 314 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وجاءت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية، مسجلة نحو 265 مركبة، أعقبتها «تيجو 7» فى المركز الثالث بواقع 191 مركبة.

وحلت «شيري تيجو 3» فى المرتبة الرابعة بترخيص 153 مركبة، تلتها «إم جي 5» فى المركز الخامس بنحو 121 وحدة.

وحصدت «إم جي ZS» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، مسجلة نحو 75 مركبة خلال الشهر الماضى.

يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» تراجعت بنسبة 75.8% لتسجل 5673 مركبة خلال فبراير الماضى، مقابل نحو 23 ألفًا و507 وحدات فى الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير الماضى: