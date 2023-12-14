تعرف على السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 11 شهرًا من 2023 (جراف)

تصدرت «بي واي دي F3» قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال أول 11 أشهرًا من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 4051 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وحلت «شيري تيجو 3» في المرتبة الثانية بترخيص 2933 سيارة، أعقبتها «شيري أريزو 5» ثالثًا بإجمالى 2792 وحدة، ثم «تيجو 7» بواقع 2706 مركبة.

وجاءت «إم جي 5» في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 1986 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضى: