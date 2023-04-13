تعرف على السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس (جراف)

رصدت «المال» ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس الماضي، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.

تصدرت «بي واي دي F3» قوائم تراخيص السيارات الصينية بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 513 مركبة خلال الشهر الماضي.

وجاءت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية بترخيص 476 سيارة، أعقبتها «تيجو 7» ثالثًا بواقع 347 وحدة.

وحلت «شيري تيجو 3» في المركز الرابع مسجلة نحو 217 مركبة، تلتها «إم جي 5» خامسًا بإجمالى 215 وحدة.

وحصدت «إم جي HS» فى المرتبة السادسة بترخيص 100 سيارة، أعقبتها «MG ZS» سابعًا بواقع 88 مركبة.

واقتنصت «إم جي RX5» المركز الثامن بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 82 مركبة خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال مارس 2023: