تعرف على السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس (جراف)

تصدرت «شيري تيجو 7» قوائم السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 347 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «كيا سبورتاج» فى المركز الثانى بترخيص 317 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 3» ثالثًا بواقع 217 وحدة.

وحلت «سكودا كودياك» في المرتبة الرابعة بإجمالى 200 مركبة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» خامسًا بنحو 178 سيارة.

وحصدت «هيونداي توسان» المركز السادس بقائمة الطرازات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 130 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال مارس 2023: