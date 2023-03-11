تعرف على السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير الماضي (جراف)

تربعت «شيري تيجو 7» على عرش السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 191 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضي.

وحلت «سكودا

» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 165 مركبة، تلتها «شيري تيجو 3» فى المركز الثالث بواقع 153 سيارة.

وجاءت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الرابعة بترخيص 141 مركبة، أعقبتها «كيا اكسيد» في المركز الخامس بنحو 100 وحدة.

وحصدت «هيونداي توسان» المرتبة السادسة بإجمالي 84 سيارة، تلتها «إم جي ZS» للمركز السابع 75 وحدة.

وتمركزت «إم جي RX5» في المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 57 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضي.

يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» تراجعت بنسبة 75.8% لتسجل 5673 مركبة خلال فبراير الماضي، مقابل 23 ألفًا و507 وحدات في الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير الماضي: