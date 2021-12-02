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تعرف على السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر (جراف)

خلال 10 أشهر
أحمد عوض 4:35 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 4:35 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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تصدرت «إم جي ZS» مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 5813 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «بيجو 2008» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 1656 مركبة، أعقبتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الثالث بنحو 1015 سيارة.

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في حين، صعدت «نيسان جوك» للمرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 749 سيارة، تبعتها «جيب رينيجيتد» فى المركز الخامس بإجمالى بواقع 707 مركبة.

وحصدت «ستروين C3» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة نحو 547 سيارة، تلتها «هيونداي كريتا» فى المركز السابع بواقع 466 مركبة.

وتمركزت «شانجان CS15» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من بيع 453 سيارة، أعقبتها «فيات 500X» في المركز التاسع بإجمالى 368 مركبة.

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وظهرت «كيا أكسيد» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر SUV – B” فى مصر، بإجمالى 307 مركبات خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الطرازات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى:

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بقلم أحمد عوض

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