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تعرف على السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

تتصدرها «إم جي ZS» بواقع 998 مركبة
أحمد عوض 1:36 م, الخميس, 1 أبريل 21 1:36 م, الخميس, 1 أبريل 21

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حافظت «إم جي ZS » على صدارتها مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر» فى السوق المحلية، بإجمالي بيع بيع 998 مركبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «بيجو 2008» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسويق 375 مركبة، تلتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الثالث بإجمالى 363 وحدة.

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وصعدت «ستروين C3 إير كروس» للمرتبة الرابعة مسجلة بيع 166 سيارة، أعقبتها «نيسان جوك» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 127 مركبة.

في المقابل، تراجعت «جيب رينيجيتد» للمرتبة السادسة بقائمة السيارات الرياضية الكروس أوفر  «SUV-B»الأكثر مبيعًا في مصر بواقع 112 سيارة، فيما صعدت «فيات 500X» للمركز السابع بنحو 91 مركبة.

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وحلت «هيونداي كريتا» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 74 سيارة، تلتها «فورد ايكو سبورت» في المركز التاسعة بإجمالي بيع 30 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الطرازات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين:

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بقلم أحمد عوض

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