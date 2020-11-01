سيــارات

تعرف على السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال 9 شهور (جراف)

تتصدرها "هيونداي توسان" بواقع 4.9 ألف مركبة
أحمد عوض 1:34 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 1:34 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدرت «هيونداي سبورتاج» قائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «C-SUV»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 18.1% مسجلة بيع 4 آلاف و982 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية مسجلة حصة سوقية 17.9% محققة بيع 4 آلاف و935 وحدة، تلتها «شيري تيجو» في المركز الثالث بحصة بلغت 7.9% بواقع 2186 وحدة.

اقرأ أيضا  مبيعات السيارات الكورية تتراجع 4.4% في مصر خلال 9 شهور (جراف)

وصعدت «شيفروليه كابتيفا» للمرتبة الرابعة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية بعدما اقتصنت حصة سوقية 6.5% مسجلة بيع 1780 سيارة، فيما تراجعت «رينو داستر» إلي المركز الخامس بحصة بلغت 6.1% مسجلة بيع 1668 وحدة.

وظهرت «بيجو 3008» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية بحصة سوقية 5.4% بعد تمكنها من تسويق 1481 وحدة، تلتها «نيسان قشقاي» في المركز السابع بحصة بلغت 5.2% مسجلة بيع 1439 مركبة.

اقرأ أيضا  سيارة هيونداى الكهربائية Prophecy تفوز بجائزة أفضل تصميم فى ألمانيا

وظهرت «ستروين C5 إير كروس» فى المرتبة الثامنة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 5.1% مسجلة بيع 1399 سيارة، أعقبتها «إم جي RX5» في المركز التاسع بحصة بلغت 4.2% بواقع 1149 مركبة.

وحلت «ميتسوبيشي إكليبس كروس» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV» بعدما استحوذت على حصة سوقية 3.7% محققة بيع 1027 مركبة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضا  تراجع مبيعات السيارات المجمعة 11% خلال 9 شهور (جراف)

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

نمو صادرات كيا موتورز 7% خلال أكتوبر بفعل ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية

أحمد فراج 1:08 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

بعد الزيادات الأخيرة.. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات كيا سبورتاج 2021

المال - خاص 12:46 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

أسعار السيارات المستعملة.. «رينو كابتشر» تبدأ من 195 ألف جنيه

المال - خاص 11:56 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

22 دولة تستورد 266 مركبة من مصر خلال 8 شهور

أحمد عوض 6:02 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

المحللون فى وول ستريت يتوقعون انتعاش سوق السيارات بقية العام

خالد بدر الدين 5:56 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

«شيفروليه» تستحوذ على 50% من واردات العلامات الأمريكية فى مصر

أحمد شوقي 5:51 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20