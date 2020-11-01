تعرف على السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال 9 شهور (جراف)

تصدرت «هيونداي سبورتاج» قائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «C-SUV»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 18.1% مسجلة بيع 4 آلاف و982 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية مسجلة حصة سوقية 17.9% محققة بيع 4 آلاف و935 وحدة، تلتها «شيري تيجو» في المركز الثالث بحصة بلغت 7.9% بواقع 2186 وحدة.

وصعدت «شيفروليه كابتيفا» للمرتبة الرابعة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية بعدما اقتصنت حصة سوقية 6.5% مسجلة بيع 1780 سيارة، فيما تراجعت «رينو داستر» إلي المركز الخامس بحصة بلغت 6.1% مسجلة بيع 1668 وحدة.

وظهرت «بيجو 3008» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية بحصة سوقية 5.4% بعد تمكنها من تسويق 1481 وحدة، تلتها «نيسان قشقاي» في المركز السابع بحصة بلغت 5.2% مسجلة بيع 1439 مركبة.

وظهرت «ستروين C5 إير كروس» فى المرتبة الثامنة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 5.1% مسجلة بيع 1399 سيارة، أعقبتها «إم جي RX5» في المركز التاسع بحصة بلغت 4.2% بواقع 1149 مركبة.

وحلت «ميتسوبيشي إكليبس كروس» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV» بعدما استحوذت على حصة سوقية 3.7% محققة بيع 1027 مركبة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى: