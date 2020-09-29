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تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال 8 شهور (جراف)

تصدرت "فيات تيبو" بواقع 7.1 ألف مركبة
المال - خاص 2:29 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 2:29 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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تنشر بوابة “المال” قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، استنادًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تصدرت “فيات تيبو” قمة مبيعات الطرازات الأوروبية المنشأ فى مصر، بعد تمكنها من تسويق 7 آلاف و119 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت “رينو لوجان” فى المرتبة الثانية بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا بعد أن استطاعت بيع 4 آلاف و514 مركبة، خلال تلك الفترة.

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وحلت “أوبل استرا” فى المرتبة الثالثة، بعد تمكنها من تسويق 2765 وحدة، أعقبتها “بيجو 301” فى المركز الرابع بإجمالى بيع 1494 سيارة.

واقتنصت “رينو داستر” المرتبة الخامسة بقائمة أكثر الطرازات الأوروبية مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن حققت بيع 1436 مركبة، تلتها “رينو ميجان” فى المركز السادس بواقع 1408 وحدة.

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وحصدت “ستروين C5 إير كروس” المرتبة السابعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر، بعد أن استطاعت تسويق 1340 وحدة، تبعتها “بيجو 3008” فى المركز الثامن بإجمالى بيع 1004 سيارة.

وتمركزت “بيجو 508” فى المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بواقع 879 وحدة، أعقبتها “رينو ستيب واي” فى المركز العاشر بإجمالى بيع 792 سيارة.

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وبحسب تقرير «أميك»، سجلت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر ارتفاعًا بنسبة 72%، لتصل إلى 30 ألفًا و146 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 17 ألفًا و486 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى:

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بقلم المال - خاص

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