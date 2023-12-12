تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 11 شهرًا (جراف)

احتفظت العلامة الألمانية «مرسيدس» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 5561 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سكودا» فى المرتبة الثانية بترخيص 4501 سيارة، تلتها «رينو» في المركز الثالث بواقع 4057 مركبة.

وحلت «فولكس فاجن» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 3459 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضى.

وحصدت «بي إم دايلو» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2750 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز السادس بواقع 1974 مركبة.

وتمركزت «أوبل» فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 1629 وحدة، تلتها «أودي» فى المركز الثامن بواقع 1588 مركبة.

وظهرت «بيجو» في المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 1200 سيارة، تلتها «سيات» فى المركز العاشر بنحو 925 مركبة.

واحتلت «فيات» المرتبة الحادية عشر بترخيص 804 مركبة، أعقبتها «رينج روفر» فى المركز الثاني عشر بواقع 772 مركبة.

«نيسان» تعتلى قمة تراخيص السيارات اليابانية

اعتلت «نيسان» قمة تراخيص السيارات اليابانية في مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 7785 ألف مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بترخيص 6350 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بإجمالى 3990 مركبة.

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وحافظت «ميتسوبيشي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 2041 سيارة خلال تلك الفترة.

«شيري» تقود تراخيص تراخيص السيارات الصينية في مصر

قادت «شيري» صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 9 آلاف و181 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى.

وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بترخيص 5240 مركبة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بنحو 3960 مركبة.

«هيونداي» الأكثر تسجيلاً لـ«الكورية».. و«شيفروليه» في «الأمريكية»

تصدرت «هيونداي» قوائم تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 6537 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضى، تلتها «كيا» فى المركز الثاني بإجمالي نحو 5625 مركبة.

ويشار إلى أن «كيا» و«هيونداي» تعتبران أكثر العلامات الكورية انتشارًا فى السوق المحلية.

‎على الجانب الأخر، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1947 مركبة في مختلف وحدات المرور.