تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 10 أشهر (جراف)

احتفظت «رينو ميجان» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2245 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سكودا كودياك» في المركز الثاني بترخيص 2051 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن تيجوان» ثالثًا بإجمالي 1515 مركبة.

وحلت «سكودا أوكتافيا» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 1336 سيارة، بينما صعدت «رينو سانديرو» للمركز الخامس بواقع 1023 وحدة، ثم «مرسيدس C180» بـ919 وحدة.

واقتنصت «ستروين C5 إير كروس» المركز السابع بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 878 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى: