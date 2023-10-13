تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصا في مصر خلال أول 9 أشهر (جراف)

تصدرت «رينو ميجان» قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2090 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سكودا كودياك» في المركز الثاني بترخيص 1703 سيارات، أعقبتها «فولكس فاجن تيجوان» ثالثًا بإجمالي 1221 مركبة.

وحلت «سكودا أوكتافيا» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 1140 سيارة، بينما صعدت «رينو سانديرو» للمركز الخامس بواقع 1003 وحدة، ثم «مرسيدس C180» بـ780 وحدة.

واقتنصت «ستروين C5 إير كروس» المركز السابع بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 779 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى: