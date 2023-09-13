تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

تصدرت «رينو ميجان» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1877 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سكودا كودياك» في المركز الثاني بترخيص 1385 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن تيجوان» ثالثًا بإجمالي 963 مركبة.

وحلت «سكودا أوكتافيا» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 917 سيارة، بينما صعدت «رينو سانديرو» للمركز الخامس بواقع 644 وحدة، تلتها «مرسيدس C180» بـ712 وحدة.

واقتنصت «ستروين C5 إير كروس» المركز السابع بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 693 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى: