تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 7 شهور (جراف)

تصدرت «رينو ميجان» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1664 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سكودا كودياك» في المركز الثاني بترخيص 1067 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن تيجوان» ثالثًا بإجمالي 705 مركبات.

وحلت «سكودا أوكتافيا» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 694 سيارة، تلتها «مرسيدس C180» خامسًا بواقع 644 وحدة، ثم «رينو سانديرو» بـ617 وحدة.

واقتنصت «ستروين C5 إير كروس» المركز السابع بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 607 مركبات في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى: