تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو الماضى (جراف)

تصدرت «رينو ميجان» قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال شهر يونيو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 256 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «رينو سانديرو» في المرتبة الثانية بترخيص 207 سيارات، أعقبتها «سكودا كودياك» ثالثًا بواقع 192 وحدة.

وحلت «فولكس فاجن تيجوان» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 192 سيارة، تلتها «رينو داستر» خامسًا بإجمالى 99 مركبة.

وحصدت «سكودا أوكتافيا» المركز السادس بترخيص 95 وحدة، أعقبتها «أوبل كورسا» سادسًا بواقع 50 سيارة.

واقتنصت «فولكس فاجن باسات» و« مرسيدس C200» المرتبة السابعة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو الماضى، مسجلتا نحو 43 مركبة لكل منهما في مختلف وحدات المرور.

ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال يونيو الماضى، بنسبة 42.8% لتسجل 6 آلاف و994 مركبة، مقابل 12 ألفًا و246 مركبة فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال يونيو الماضى: