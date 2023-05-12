تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أبريل الماضى (جراف)

انتزعت «رينو ميجان» صدارة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أبريل الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 214 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وحلت «سكودا كودياك» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 96 سيارة، تلتها «سكودا أوكتافيا» في المركز الثالث بواقع 66 وحدة.

وبفارق سيارة واحدة فقط، اقتنصت «ستروين C5 إير كروس» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 58 سيارة، فيما جاءت «فولكس فاجن تيجوان» في المركز الخامس بإجمالي 57 مركبة.

وحصدت «مرسيدس GLE 450» و«أوبل موكا» المرتبة السادسة- مكرر- مسجلتا نحو 43 سيارة لكل منهما، تلتها «مرسيدس GLE 580» في المركز السابع بواقع 35 سيارة.

فى حين ظهرت «فيات تيبو» و«سكودا سوبيرب» فى المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الشهر الماضى، بعدما تمكنتا من تسجيل 34 مركبة لكل منهما في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى، ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الشهر الماضى: