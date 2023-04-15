تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال مارس الماضى (جراف)

اعتلت «سكودا كودياك» صدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 200 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

وحلت «ستروين C5 إير كروس» فى المرتبة الثانية بترخيص 178 سيارة، تلتها «سكودا أوكتافيا» في المركز الثالث بواقع 165 وحدة.

وجاءت «فيات تيبو» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 154 سيارة، أعقبتها «مرسيدس C180» في المركز الخامس بواقع 143 مركبة.

وتمركزت «رينو ميجان» في المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر، بعدما تمكنت من ترخيص 123 سيارة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من الوكلاء والمستوردين بجلب كميات من طرازات بعض العلامات التجارية ومنها «مرسيدس، ورينو، وسكودا» من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات بنظام «الأفراد» وهو ما عزز من توافرها داخل السوق المحلية.

وأكد أن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت العديد من التغيرات خاصة مع نقص العديد من الطرازات جراء استمرار تحجيم الاستيراد وصعوبة قدرة الشركات المحلية على جلب الكميات أو التعاقد على دفعات جديدة، قائلا: “المستهلك أصبح مضطر لشراء الطرازات المتوافرة محليًا فقط”.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس الماضى: