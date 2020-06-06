تعرف على السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال 4 شهور (جراف)

رصدت بوابة “المال” السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

حافظت «تويوتا كورولا» على صدارة قمة مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بعد تمكنها من بيع 4719 مركبة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي.

وصعدت “فيات تيبو” للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر بعد أن تمكنت من بيع 3619 سيارة، أعقبتها «نيسان صني» في المركز الثالث بإجمالي بيع 3133 مركبة خلال تلك الفترة.

جاءت «رينو لوجان» في المرتبة الرابعة بعد أن استطاعت بيت 2344وحدة، تلتها «هيونداي توسان» في المركز الخامس بواقع 1880 مركبة.

تراجعت “كيا سبورتاج” للمرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية مسجلة بيع 1629 سيارة، تبعتها «هيونداي النترا HD» ذات النسخة المجمعة محليًا في المركز السابعة بإجمالي بيع 1591 وحدة.

احتل طراز «شيري اريزو 5» في المرتبة الثامنة بعد أن استطاعت بيع وتسليم 1493 مركبة، تلتها «بي واي دي F3» في المركز التاسعة مسجلة 1389 سيارة.

تمركزت «ام جي 5» في المرتبة العاشرة بقائمة سيارات الركوب “الملاكي” الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، التي حققت بيع 1260 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من الحالي.

بحسب «أميك»، قفزت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 32.7% لتسجل 61.8 ألف وحدة خلال الشهور الأربعة الاولى من العام الحالي، مقابل 46.5 ألف مركبة في الفترة نفسها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة مبيعات السيارات “الملاكي” في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي: