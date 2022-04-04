اعتلت «فيات تيبو» صدارة مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت من بيع وتسليم 3566 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وجاءت «نيسان صني» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 2897 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» فى المركز الثالث بواقع 2796 مركبة.
وحلت «سوزوكي ديزاير» فى المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما حققت بيع 2196 سيارة، تلتها «تويوتا كورولا» فى المركز الخامس بنحو 2196 وحدة.
وتمركزت «شيري تيجو 3» فى المرتبة السادسة مسجلة بيع 1331 سيارة، فيما صعدت «شيري أريزو 5» للمركز السابع بواقع 1124 مركبة.
وظهرت «هيونداي توسان» فى المرتبة الثامنة بعدما استطاعت بيع 979 سيارة، تلتها «شيري تيجو 7» في المركز التاسع بواقع 948 مركبة.
وحصدت «بي واي دي F3» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بإجمالى بيع 845 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.