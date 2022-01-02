تعرف على السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال 11 شهرًا (جراف)

اعتلت «نيسان صني» صدارة مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر- للشهر الرابع على التوالى- بعدما تمكنت من تسويق 15 ألفًا و436 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى؛ وذلك وفقًا البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من بيع 13 ألفًا و346 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز الثالث بواقع 12 ألفًا و137 مركبة.

وحافظت «كيا سبورتاج» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 10 آلاف و586 سيارة، أعقبتها «إم جي 5» فى المركز الخامس بإجمالي بيع 9 آلاف و868 وحدة.

وحلت «هيونداي توسان» على تمركزها فى المرتبة السادسة مسجلة بيع 9 آلاف و211 سيارة، فيما صعدت «بي واي دي F3» للمركز السابع بنحو 6200 مركبة.

في حين، تراجعت «إم جي ZS» للمرتبة الثامنة بعدما استطاعت بيع 5984 سيارة، تلتها «هيونداي إلنترا CN7» في المركز التاسع بواقع 5929 مركبة.

وظهرت «شيفروليه أوبترا» في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 5378 مركبة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضى.

يوضح الجدول التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي: