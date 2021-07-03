تعرف على السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال مايو 2021 (جراف)

رصدت “المال” قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهر مايو الماضى، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 1503 مركبات، خلال تلك الفترة.

وجاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية مسجلة بيع 1462 مركبة فى السوق المحلية، تلتها «نيسان صني» فى المركز الثالث بإجمالى بيع 1294 مركبة.

وحصدت «هيونداي توسان» المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، بعدما تمكنت من بيع 1171 سيارة، خلال تلك الفترة.

واحتلت «فيات تيبو» المرتبة الخامسة بإجمالي بيع 1098 وحدة، تبعتها «شيفروليه أوبترا» في المركز السادس بواقع 664 مركبة.

واقتنصت «شيري أريزو 5» المرتبة السابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 508 سيارات، أعقبتها «هيونداي إلنترا CN7» في المركز الثامن بواقع 466 وحدة.

في المقابل، صعدت «بيجو 3008» للمرتبة التاسعة بعدما حققت بيع 422 سيارة، تلتها «بي واي دي F3» فى المركز العاشر بإجمالى بيع 386 وحدة.

يذكر أن مبيعات السيارات الملاكى بمختلف فئاتها شهدت – ارتفاعًا – بنسبة 61%، لتصل إلى 81.9 ألف وحدة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقابل 50.9 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهر مايو الماضى: