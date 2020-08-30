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تعرف على السيارات الأكثر مبيعًا فى مصر خلال 7 شهور (جراف)

تصدرت "تويوتا كورولا" بواقع 7.4 ألف مركبة
المال - خاص 8:30 ص, الأحد, 30 أغسطس 20 8:30 ص, الأحد, 30 أغسطس 20

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حافظت «تويوتا كورولا» على تمركزها فى صدارة مبيعات سيارات الركوب “الملاكى” بعد تمكنها من تسويق 7 آلاف و451 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت “فيات تيبو” فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن استطاعت بيع 5 آلاف 873 سيارة، أعقبتها «نيسان صنى» فى المركز الثالث بإجمالى بيع 5 آلاف و659 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «رينو لوجان» فى المرتبة الرابعة بعد تمكنها من بيع وتسليم 3547 وحدة، وصعدت «كيا سبورتاج» للمركز الخامس بعد أن تمكنت من تسويق 3141 مركبة.

وتراجعت “هيونداى توسان” للمرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلة بيع 3000 سيارة، تبعتها «هيونداى النترا HD» ذات النسخة المجمعة محليًا فى المركز السابع بإجمالى بيع 2477 وحدة.

وحافظت «إم جى 5» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بعد أن استطاعت بيع وتسليم 2437 مركبة، ثم صعدت «شيفروليه أوبترا» للمركز التاسع بإجمالى بيع 2228 سيارة.

وتراجعت «شيري اريزو 5» للمرتبة العاشرة بقائمة سيارات الركوب “الملاكى” الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية، التى حققت بيع 2210 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى:

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بقلم المال - خاص

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