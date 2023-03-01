تعرف على السيارات الأكثر مبيعا فى مصر خلال يناير 2023 (جراف)

تصدرت “نيسان صني” مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت من تسويق 851 مركبة خلال يناير الماضى، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «بي واي دي F3» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 408 مركبات، تلتها «شيري أريزو 5» في المركز الثالث بواقع 389 وحدة.

وحلت «تويوتا كورولا» في المرتبة الرابعة بإجمالى 195 سيارة، أعقبتها « كيا سبورتاج» في المركز الخامس بنحو 177 وحدة.

وحصدت «شيري تيجو 3» المرتبة السادسة بعدما تمكنت من بيع وتسليم 152 سيارة، تلتها «شيري تيجو 7» فى المركز السابع بواقع 120 مركبة.

واحتلت «سوبارو XV» فى المرتبة الثامنة مسجلة نحو 98 سيارة، أعقبتها «رينو ميجان» فى المركز التاسع بواقع 97 وحدة.

وتركزت «ميتسوبيشي إكسباندر» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 79 مركبة خلال يناير الماضى:

ويوضح الجراف التفاعلى التالي ترتيب الطرازات الأكثر مبيعًا فى مصر خلال يناير 2023: