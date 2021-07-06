تعرف على السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

رصدت “المال” ترتيب السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «تويوتا كورولا» قوائم تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 1546 مركبة.

وجاءت «نيسان صني» فى المرتبة الثانية بترخيص 1526 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز الثالث بنحو 1482 مركبة.

وصعدت «كيا سبورتاج» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1410 مركبة، تلتها «هيونداي توسان» فى المركز الخامس مسجلة نحو 1272 مركبة.

وحلت «إم جي 5» للمرتبة السادسة بقائمة أكثر السيارات المرخصة فى قطاع «الملاكي» مسجلة نحو 816 مركبة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز السابع بنحو 812 وحدة.

وحصدت «سكودا أوكتافيا» المرتبة الثامنة بترخيص 793 سيارة، أعقبتها «هيونداي إلنترا CN7» فى المركز التاسع بواقع 698 مركبة.

وحلت «سكودا كودياك» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 579 سيارة، تلتها «بيجو 3008» في المركز الحادي عشر بواقع 505 سيارة، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة أكثر السيارات المرخصة بوحدات المرور بإجمالى 473 مركبة، تلتها «سيات إبيزا» فى المركز الثالث عشر مسجلة نحو 465 وحدة.

واحتلت «ستروين C5» المرتبة الرابعة عشرة بترخيص 372 مركبة، تلتها «شيري تيجو 7» فى المركز الخامس عشر بواقع 334 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات المرخصة في وحدات المرور خلال يونيو 2021: