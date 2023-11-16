تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا في مصر خلال أكتوبر الماضى (جراف)

تصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص السيارات الملاكي في مصر، خلال أكتوبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 779 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «إم جي 5» في المرتبة الثانية بإجمالى 715 مركبة، أعقبتها «هيونداي توسان» ثالثًا بواقع 404 سيارات.

وحلّت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الرابعة بترخيص 367 سيارةـ، تلتها «سكودا كودياك» بالمركز الخامس بنحو 348 مركبة.

وحصدت «شيري تيجو 7» فى المرتبة السادسة بنحو 346 مركبة، أعقبتها «كيا سبورتاج» بـ313 وحدة.

وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» في المرتبة الثامنة بإجمالى 294 سيارة، تلتها «تيجو 3» تاسعًا بواقع 276 وحدة.

وحصدت «سكودا أوكتافيا» المركز العاشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر، خلال أكتوبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 196 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أكتوبر الماضى: