تعرف على السعرات الحرارية في وجبات ماكدونالدز

عبد الغفور محسن:نشر موقع "بيزنس انسايدر" قائمة بالسعرات الحرارية لأشهر الوجبات التي تقدمها سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة، معتمدة على معلومات تنشرها السلسلة بنفسها على موقعها الإلكتروني. ومن المعروف أن زيادة الوزن أحد أبرز أضرار الوجبات السريعة حال تناولها بكثرة، لذا توضح القائمة التالية كم السع

عبد الغفور محسن:

نشر موقع “بيزنس انسايدر” قائمة بالسعرات الحرارية لأشهر الوجبات التي تقدمها سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة، معتمدة على معلومات تنشرها السلسلة بنفسها على موقعها الإلكتروني.

ومن المعروف أن زيادة الوزن أحد أبرز أضرار الوجبات السريعة حال تناولها بكثرة، لذا توضح القائمة التالية كم السعرات الحرارية التي سيتعين عليك حرقها حال تناول أي من وجبات ماكدونالدز:

1- بيج ماك : 540 سعر حراري (كالوري)

2- ساندوتش تشيز برجر: 300 سعر حراري

3- دوبل تشيز برجر: 430 سعر حراري

4- دوبل ماك: 380 سعر حراري

5- ماك تشيكن: 350 سعر حراري

6- ماك ناجتس (6 قطع): 270 سعر حراري

7- سندوتش فيليه او فيش: 410 سعر حراري

8- سلطة تشيكن (بدون صوص): 350 سعر حراري

9- هوت كيك : 660 سعر حراري

10- ماك فرايز (وسط): 340 سعر حراري

11- ماك مافن بالبيض: 300 سعر حراري

12- ماك مافن صوصج بالبيض: 470 سعر حراري

13- كوارتر باوندر بالجبن: 530 سعر حراري

14- دوبل كوارتر باوندر بالجبن : 770 سعر حراري

15- هاش براون: 150 سعر حراري

16- ميلك شيك شوكولاتة (صغير): 530 سعر حراري

17- فطيرة التفاح: 230 سعر حراري

18- ماك فلورى اوريو: 510 سعر حراري

19- كوكيز شوكولاتة: 170 سعر حراري