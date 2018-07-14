تعرف على السبب الحقيقي لانفصال وليد فواز ومي سليم

المال- خاصتصدر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج انفصال الفنان وليد فواز ومي سليم عقب زيجة لم تتجاوز شهر واحد فقط.وكشفت مصادر مقربة من الفنانين في تصريحات خاصة لـ"المال" عن استمرار زيجة وليد ومي وعدم انفصالهما بشكل رسمي، مضيفة أن فواز كتب على صفحته الرسمية أنه بصدد إنهاء حياته الزوجية من مي عقب

المال- خاص

تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج انفصال الفنان وليد فواز ومي سليم عقب زيجة لم تتجاوز شهر واحد فقط.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانين في تصريحات خاصة لـ”المال” عن استمرار زيجة وليد ومي وعدم انفصالهما بشكل رسمي، مضيفة أن فواز كتب على صفحته الرسمية أنه بصدد إنهاء حياته الزوجية من مي عقب خلافات بينهما اليوم، وتعرض والدته لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للمستشفى.

وأوضحت المصادر أن هناك محاولات من قبل المطربة مي كساب والمخرج حسام علي وعدد من الأصدقاء المقربين لاحتواء الأزمة بين الزوجين، وإثنائهما عن قرار الانفصال.

من جانبه، كشف الفنان وليد فواز لـ”المال” أنه رغم حبه الشديد لمي سليم إلا أنه في حال استمرار الخلافات بينهما فإنهما سينفصلان، مشددا على أن ما تداولاته المواقع بشأن الانفصال الرسمي عنها غير صحيح بالمرة.



وقال فواز: “مي عبدالجبار حمدان الشهيرة بمي سليم مازالت زوجتي شرعا وقانونا حتى الآن، ونحن في الطريق لإجراءات الطلاق، وحال إتمامه سأعلنه للجميع”.

فيما رفضت سليم التعليق على الخبر، مكتفية بمسح كافة الصور التي تجمعها مع زوجها من على حسابها على الانستجرام.