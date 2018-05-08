تعرف على الرىيس الجديد لمصلحة الجمارك

مها أبوودن:أصدر عمرو الجارحي وزير المالية الثلاثاء، قرارًا رقم ( 205 ) لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبد العظيم والذي يشغل حاليا رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رئيسا لمصلحة الجمارك خلفا لـلدكتور مجدي عبد العزيز الذي تم تعيينه مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك.يذكر أن الدكتور جمال عبد

مها أبوودن:

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية الثلاثاء، قرارًا رقم ( 205 ) لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبد العظيم والذي يشغل حاليا رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رئيسا لمصلحة الجمارك خلفا لـلدكتور مجدي عبد العزيز الذي تم تعيينه مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك.

يذكر أن الدكتور جمال عبد العظيم خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981 والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982 حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد.

وحصل على درجة الدكتورة من كلية الحقوق وكان عنوان الرسالة “اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره علي عجز الموازنة”.