تعرف على الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال مايو الماضي (جراف)

ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) خلال شهر مايو 2022 (أولي) مقارنة بسابقه من نفس العام (نهائي)، حيث بلغ 113.27 في مايو، بينما سجل 109.01 خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 3.91%، بحسب “الجهاز المركزي للإحصاء”.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر اليوم البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2022.

وقام الجهاز المركزي للإحصاء بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012-2013 على مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (SIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012-2013 وذلك منذ يناير 2020.

وكشف الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات ارتفع في شهر مايو 2022 مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث بلغ 342.18 خلال مايو بينما سجل 262.81 خلال أبريل بنسبة ارتفاع قدرها 30.20%، وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.

وذكر أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 151.66 خلال شهر مايو 2022 مقارنة بشهر أبريل 2022 حيث بلغ 146.87، بنسبة رتفاع قدرها 3.26%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، قال الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بلغ 104.46 خلال شهر مايو 2022 مقارنة بشهر أبريل 2022 الذي بلغ 107.22، بنسبة انخفاض قدرها 2.57%، وذلك لتوافر المخزون.

وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة منتجات المطاط واللدائن بلغ 79.21 خلال شهر مايو 2022 مقارنة بشهر أبريل 2022 الذي بلغ 85.48، بنسبة انخفاض قدرها 7.34%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.