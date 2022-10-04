تعرف على الرسوم والعمولات الجديدة على بطاقات الدفع في بنك مصر

أقر بنك مصر بعض الرسوم والعمولات الجديدة على بطاقات الدفع، وتترواح مدد صلاحيات البطاقات الائتمانية من سنة إلى ثلاث سنوات.

بطاقات بنك مصر

وتتراوح تكلفة الإصدار للسنة الأولى من 150 جنيهًا إلى 2000 جنيهًا، حسب نوعية البطاقة، أما عن تلكفة الإصدار للسنة التالية فتبدأ من 75 جنيهًا وتصل إلى 200 جنيهًا.

وتصل مدة صلاحية بطاقات الخصم الفوري إلى 5 سنوات كحد أقصى. وتبدأ تكلفة إصدار السنة الأولى من 30 جنيهًا وتصل إلى 1500 جنيهًا.

أما بالنسبة لتلكفة الإصدار للسنوات التالية فتبدأ من 30 جنيهًا وتصل إلى 1500 جنيهًا وبعضها لا يجدد.

ويمكن الاطلاع على المزيد حول هذه البطاقات من (هنــــــــــــا).

أرباح واستثمارات

يُشار إلى أن استثمارات بنك مصر في الشركات التابعة والشقيقة ارتفعت إلى 34.907 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 30.876 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 4.031 مليارا وفقا لمخلص نتائج اعمال البنك.

وأظهرت النتائج أن إجمالي الأصول بلغت 1.759 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 1.583 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.