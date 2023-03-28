تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد للمصرية للاتصالات

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلال اجتماعه اليوم علي تعيين المهندس محمد نصر الدين عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة، واستمرار المهندس عادل حامد عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

انضم نصر الدين كعضو غير تنفيذي إلي مجلس إدارة المصرية للاتصالات فى يوليو 2020 ممثلا عن الحكومة .

والتحق محمد نصر الدين للعمل بالشركة المصرية للاتصالات عام 2004 وتدرج فى المناصب حتى ترأس وحدة أعمال خدمات الاتصالات الدولية فى عام 2014 وقام خلال تلك الفترة بعدة مبادرات فى أنظمة الكابلات البحرية مما ساهم فى تعظيم إيرادات الشركة والاستفادة من الوضع الاستراتيجى لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية الدولية.

وشغل نصر الدين منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية منذ مايو 2020 حتى مارس 2023، وتمتد خبرة المهندس محمد نصر الدين إلى أكثر من 20 عاما من العمل فى مجال الاتصالات بالأخص فى استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية.

ويمتلك نصر الدين سابقة أعمال كبيرة فى إدارة البرامج والمشاريع الدولية؛ حيث شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة CW Global والذى التحق بها عام 2016 والتى تعد الذراع العالمى لشركة هونج كونج تليكوم وقد قاد الفريق المسئول عن التخطيط لكابلات بحرية جديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذى لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية، ومنصب نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بنفس الشركة.

وحصل المهندس محمد نصر الدين على درجة البكالوريوس فى هندسة الاتصالات من كلية الهندسة بجامعة الأزهر عام 2001، كما حصل على ماجيستير فى إدارة الأعمال.