تعرف على الدول العربية الأكثر استيرادًا للحديد من مصر خلال 6 شهور ( جراف)

احتلت السعودية المرتبة الأولى للدول العربية الأكثر استيرادًا للحديد خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذي قال فيه إن صادرات الحديد المصرية إلى السعودية بلغت حوالي 78.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 1.2 جنيه بتراجع 31% عن العام الماضي والتي سجلت فيه صادرات الحديد إلى السعودية قيمة 12.5 مليون دولار والتي تجاوز 1.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة.



وأضاف المجلس التصديري لمواد البناء أن السودان جاءت في المرتبة الثانية بين الدول العربية الأكثر استيرادًا للحديد من مصر بقيمة 13.2مليون دولار والتي تقدر بحوالي 209 ملايين جنيه مصر خلال الفترة المذكورة من العام الحالي مقابل 26.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي تعادل حوالي 488 مليون جنيه.



ولفت التقرير إلى أن اليمن جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 8.4 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي في حين بلغت خلال نفس الفترة من الحالي الماضي قيمة 11.4 مليون دولار وذلك بزيادة 27% عن الفترة المذكورة من العام الحالي.



وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري أن الأردن استوردت حديد بقيمة 7.8 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الحالي في حين سجلت خلال نفس الفترة من الماضي قيمة 16.6 مليون دولار بتراجع بلغ 57%.