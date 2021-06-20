تعرف على الدول الأكثر استيرادًا لمواد البناء من مصر خلال الربع الأول من العام (جراف)

خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل من العام الحالي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء

احتلت إيطاليا المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادا لمواد البناء من مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل من العام الحالي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذي قال إن إيطاليا استوردت مواد البناء من مصر بقيمة 267 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 4.2 مليار جنيه.

وجاءت كندا في المركز الثاني من حجم الصادرات بقيمة 142 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه مقابل 241 مليون دولار في الفترة المذكورة من العام الماضي والتي تعادل حوالي 3.8 مليار جنيه.

واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة من أكبر الدول المستوردة من مصر بقيمة 119 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 1.8 مليار جنيه مصري.

في حين سجلت صادرات الإمارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي قيمة841 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 13 مليار جنيه.

وبلغت صادرات إسبانيا خلال الفترة المذكورة قيمة 117 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 1.8 مليار جنيه في حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 41 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 648 مليون جنيه.