تعرف على الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا نهاية مارس 2020 (فيديو)

حلت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول بقائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية

أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية “WHO “تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية مارس 2020، بعد أن سجلت إصابة إجمالية بلغت 140 ألفًا، و640 شخصا، لتتجاوز بذلك عدد الإصابات التى سجلتها الصين منذ بداية تفشى المرض بها فى يناير من العام الحالى، مع العلم أن إجمالى إصابات فيروس كورونا فى جميع دول العالم حتى نهاية مارس بلغت 750 ألفًا، و890 حالة، ووفيات بإجمالى 36 ألفًا، و405 حالات.

إيطاليا تحتل المركز الثانى فى الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا

احتلت إيطاليا المركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا فى العالم حتى 31 مارس من هذا العالم.

وسجلت إيطاليا إصابات إجمالية بالفيروس المستجد وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية 101 ألفًا، و739 حالة.

وجاءت إسبانيا فى المركز الثالث فى القائمة بعد أن ارتفع عدد الإصابات بالفيروس المستجد إلى 85 ألفًا، و195 حالة.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى حصد الصين المركز الرابع فى قائمة الدول التى تعانى من ارتفاع عدد الإصابات بها.

وبلغ عدد الإصابات فى الصين بحسب تقرير المنظمة حتى نهاية مارس 82 ألفًا، و545 شخصا.

ألمانيا بالمركز الخامس

وجاءت ألمانيا فى المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا المستجد بإجمالى 61 ألفًا، و913 شخصا.

أما المركز السادس فجاء من نصيب فرنسا، والتى بلغ عدد الإصابات بها 43 ألفًا، و977 حالة.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى حصد إيران المركز السابع فى القائمة بعد أن بلغ عدد الإصابات بها 41 ألفًا، و495.

وجاءت المملكة المتحدة فى المركز الثامن فى قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا المستجد بإجمالى 22 ألفًا، و145 حالة.

أما المركز التاسع فجاء من نصيب سويسرا، والتى سجلت إصابات بلغت بنهاية مارس من العام الحالى 15 ألفًا، و412 حالة.

وأظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن بلجيكا جاءت فى المركز العاشر فى قائمة الدول الأعلى إصابة بكورونا بإجمالى 11 ألفًا، و899 حالة.

الفيديو التالى يوضح التغيرات التى شهدتها قائمة أكبر 10 إصابة بفيروس كورونا فى الفترة من 21 يناير حتى 31 مارس: