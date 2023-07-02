تعرف على الحصص السوقية لعشر شركات سمسرة في البورصة المصرية منذ بداية 2023 ؟

تنشر “المال” تفاصيل الحصص السوقية للعشر شركات السمسرة الكُبار في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 .

ووفقًا للبيانات المتاحة من مركز معلومات البورصة المصرية فقد هيمنت “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” على صدارة التعاملات خلال تلك الفترة بحصة سوقية 9.6% وبقيمة تعاملات 53.3 مليار جنيه .

فيما حلت شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” في المركز الثاني بحصة سوقية 7.6% بقيمة 42.2 مليار جنيه، وثالثًا “إي إف جي الدولية للسمسرة” بحصة سوقية 7.3% وبقيمة تداول 40.3 مليار جنيه .

وفي المرتبة الرابعة حلت شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 6.3% وبقيمة تداول بلغت 35 مليار جنيه، ثم “مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات” في المركز الخامس بحصة سوقية 4.2% وقيمة تداول 23.3 مليار جنيه .

وفي المركز السادس حلت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 4% بقيمة تداول 22.3 مليار جنيه، وفي المركز السابع جاءت شركة “عربية أون لاين” بحصة سوقية 3.6% وقيمة تداول 19.8 مليار جنيه .

وثامنًا جاءت شركة “أسطول لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.4% وبقيمة تداول 18.7 مليار جنيه، ثم تاسعًا شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.2% بقيمة تداول 17.8 مليار جنيه .

واخيرًا وفي المرتبة العاشرة جاءت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.7% وقيمة تداول 14.9 مليار جنيه .



