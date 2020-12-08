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تعرف على الحصص السوقية لشركات التمويل العقاري خلال 10 شهور (جراف)

وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية
محمود زكي 9:09 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 9:09 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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بلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري  خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر 2.3 مليار جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية وتنشر المال الحصص السوقية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال الفترة المذكورة.

وجاءت شركة تمويل للتمويل العقاري في المرتبة الأولى بين شركات التمويل بحجم تمويلات بلغ حوالي 477.6 مليون جنيه  بنسبة 20.5% من إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركات.

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وأضاف التقرير الصادر أن شركة أملاك للتمويل العقاري استحوذت على 17.7% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من بحجم تمويلات بلغ حوالي 412.6 مليون جنيه.

وأوضحت أن شركة العربي الأفريقي  منحت تمويلات بقيمة 279 مليون جنيه بنسبة 12% من إجمالي التمويلات بينما بلغت التمويلات العقارية الممنوحة من شركة ام ال اف 235.5 مليون جنيه  بحصة سوقية بلغت نسبتها 10.1%.

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وبلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركة تعمير للتمويل العقاري 225 مليون جنيه بحصة سوقية بلغت نسبتها 9.7%.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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