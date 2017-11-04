تعرف على الحركة السياحية بموانئ البحر الأحمر

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية Star legend وعلى متنها 150 سائحا من جنسيات مختلفة و 140 فرد طاقم وهى بطول 135 مترا وعرض 20.5 متر وغاطس 5.8 متر وجنسيتها الباهاماس قادمة من شرم الشيخ.كما تغادر السفينة السياحية SE

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية Star legend وعلى متنها 150 سائحا من جنسيات مختلفة و 140 فرد طاقم وهى بطول 135 مترا وعرض 20.5 متر وغاطس 5.8 متر وجنسيتها الباهاماس قادمة من شرم الشيخ.

كما تغادر السفينة السياحية SEVEN SEAS VOYAGER وعلى متنها 720 سائحا من جنسيات مختلفة و 450 فرد طاقم متجهة الى ميناء العقبة ( الاردن ).

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على ضرورة تقديم كل التسهيلات للسفن السياحية والسائحين اثناء وصولها وحتى مغادرتها الميناء وإعطائها أولوية خاصة للتراكى بالموانئ التابعة، والزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات الشرطة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن واظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الامن والامان.

