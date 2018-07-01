تعرف على الحالة الوحيدة لفوز الضبع برئاسة المقاصة

مصادر: عبد السلام يستشكل صباحا والنتيجة قد لا تظهر قبل موعد الانتخابات شريف عمر أكدت مصادر بشركة "مصر المقاصة" للإيداع والحفظ المركزي، اجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد في موعدها غدا الإثنين، على أن تجرى انتخابات لاختيار رئيس الشركة، بإدراج…

مصادر: عبد السلام يستشكل صباحا والنتيجة قد لا تظهر قبل موعد الانتخابات

شريف عمر

أكدت مصادر بشركة “مصر المقاصة” للإيداع والحفظ المركزي، اجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد في موعدها غدا الإثنين، على أن تجرى انتخابات لاختيار رئيس الشركة، بإدراج اسم أشرف الضبع وحيداً، بعد صدور حكم من القضاء الادارى باستبعاد اللواء محمد عبدالسلام من الانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أقرت أمس إبعاد عبدالسلام من الانتخابات، بعد قبول الطعن المقدم من منافسه الوحيد الضبع، والمتضمن مخالفة عبدالسلام شروط الترشح، وهو ما شكل صدمة لكل أروقة سوق المال، خاصة أن عبدالسلام يعتبر المؤسس التاريخي لمصر المقاصة، كما أنه يدير الشركة منذ عشرات السنوات.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ “المال”: المؤكد أن عبدالسلام سيتقدم باستشكال لإيقاف حكم القضاء الإداري السابق، صباح الإثنين، ولكن قد لا يتم البت فيه قبل اجراء الانتخابات، والمقرر فتحها غدا في تمام العاشرة صباحاً، بما يعنىانه سيتم بدأ فعاليات الانتخاب، مع قصر التصويت على مقعد رئيس الشركة على أشرف الضبع فقط.

وتابعت المصادر: وفقا للنظام الأساسي لمصر المقاصة، لا مجال لفوز الضبع بالتزكية، إذ يشترط حصوله على 50% من الأصوات بالإضافة إلى صوت واحد إضافى للفوز بمنصب رئيس الشركة.

واوضحت أنه في حال عدم حصول المرشح الوحيد على النسبة المقررة فسيتم تأجيل الانتخابات على مقعد الرئيس.

يشار الى أن المال قد نشرت فى السابق عن الضبع أنه مستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، فى سلك أي مسار قانوني أو قضائي لاقتناص المنصب، كما تقدم الضبع بعدة ضعون سابقة لدى الرقابة المالية، لإبعاد عبدالسلام، بما دفع الهيئة لإلزام عبدالسلام بالتفرغ لإدارة المقاصة حال نجاحه، وترك شركات المقاصة سبورت، والدولية لإدارة المشروعات، والمصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.