نقل وملاحة

تعرف على الجدول الزمني لانسداد قناة السويس

بدأ جنوح السفينة يوم الثلاثاء الماضي
أيمن عزام 11:37 م, الخميس, 25 مارس 21 11:37 م, الخميس, 25 مارس 21

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تستعرض جريدة “المال” الجدول الزمني لانسداد قناة السويس، وهي إحدى أكثر طرق الشحن حيوية في العالم، بعدما جنحت إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في هذه القناة الاصطناعية الضيقة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ما تسبب في تعطل الشحنات العالمية لعدة أيام.

انسداد قناة السويس

    23 مارس:

   تعرضت مصر لعاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة بلغت سرعتها 40 عقدة.

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    24 مارس:

 ذكرت هيئة قناة السويس في بيان لها، أن سفينة الحاويات (إيفر جرين) التي تصل حمولتها إلى 224 ألف طن جنحت في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، في الممر الجديد لقناة السويس بعدما انحرفت عن مسارها بسبب العاصفة الترابية، وقامت هيئة قناة السويس بتحويل مسار السفن إلى القناة القديمة لقناة السويس.

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 في الوقت الذي هدد فيه الانسداد تدفق النفط عبر المجرى المائي، سجلت أسعار النفط انتعاشا واضحا.

أخذت ثمانية زوارق قطر تعمل على تعويم السفينة.

تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل جزئي وتقف الآن بمحاذاة ضفة القناة، حسبما ذكرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.أيه.سي) على موقعها الإلكتروني بعد الظهر نقلا عن معلومات من هيئة قناة السويس.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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