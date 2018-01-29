تعرف على الثنائى الأفريقي الذى يخضع للاختبار في المصري

على المصرى يخضع الثنائى الأفريقي أماديا رينيه وديفيد موسى للاختبار فى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، وفضل حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسعيدى، منحهما الفرصة أثناء اللقاء الودى الذى أقيم مساء أمس الأحد، أمام فريق الشباب تحت 20 عاما بالنادى، والتى انتهت بفوز الفريق الأول بستة أهدا



على المصرى

يخضع الثنائى الأفريقي أماديا رينيه وديفيد موسى للاختبار فى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، وفضل حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسعيدى، منحهما الفرصة أثناء اللقاء الودى الذى أقيم مساء أمس الأحد، أمام فريق الشباب تحت 20 عاما بالنادى، والتى انتهت بفوز الفريق الأول بستة أهداف مقابل هدف.

ويشغل الليبيري أماديا رينيه “27 عاما”، مركزي رأس الحربة ولاعب خط الوسط المهاجم، وسبق له اللعب مع منتخب ليبيريا في مباراتين دوليتين، وخاض أغلب مشواره الكروي في السويد، حيث لعب هناك لأندية الفيسبورج وجايس وديجيرفورس وهاماربي، فيما لعب في النرويج لفريق بران، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق أنطاليا سبور التركي.

أما اللاعب الثانى، فهو السيراليوني ديفيد موسى “25 عاما”، ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، وكانت أغلب محطات اللاعب الكروية في مسقط رأسه بسيراليون، وسيبحث الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، إمكانية التعاقد معهما في حالة ظهورهما بمستوى طيب، يؤهلهما للانضمام لصفوف المصري.

من ناحية أخرى، غادر الفريق مساء أمس، متوجها إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادا لمباراة طلائع الجيش، التى تقام في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش المصرى، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وقد فضل الجهاز الفني للفريق البورسعيدى بقيادة المدير الفني حسام حسن، عدم الإعلان رسميا عن قائمته المختارة للانتظام في المعسكر، مفضلا اصطحاب كل لاعبيه الجاهزين فنيا للانتظام في المعسكر.