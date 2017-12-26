تعرف على التقليد اﻹنجليزي العريق البوكسينج داي

علي المصريرغم أنها تزيد من ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال مباريات "البوكسينج داي" تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها.وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن

علي المصري





رغم أنها تزيد من ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال مباريات “البوكسينج داي” تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها.

وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن المنافسات للاحتفال بالكريسماس مع عائلاتهم، ينصبّ تركيز اللاعبين في مسابقات الدوري بإنجلترا، على الاستعداد للمباريات التي تقام في “البوكسينج داي”.

وانطلقت منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، بلقاءات توتنهام مع ساوثهامبتون، وتشيلسي مع برايتون، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي، ووست بروميتش ألبيون مع إيفرتون، وواتفورد مع ليستر سيتي، وهيديرسفيلد مع ستوك سيتي، وبورنموث مع وست هام، وليفربول مع سوانزي سيتي.

وتستأنف يوم الأربعاء، بلقاء نيوكاسل مع مانشستر سيتي، والخميس بلقاء كريستال بالاس مع آرسنال.

وبدأ تقليد إقامة مباريات البوكسينج داي، اعتبارًا من لقاء فريقي شيفلد وهالام في 26 ديسمبر عام 1860، أي قبل تأسيس مسابقة الدوري.

وتستمر هذه الشعبية رغم أن المسئولين حاولوا في الماضي، الحد من الرحلات الطويلة على المشجعين من خلال إقامة مواجهات ديربي، لكن لا يزال بعض المشجعين يقطعون رحلات طويلة لحضور المباريات.

وحتى الخمسينيات من القرن الماضي، كان اللاعبون عادة ما يخوضون مباريات يوم الاحتفال بالكريسماس، ثم يضطرون للعب مجددًا بعدها بـ24 ساعة في البوكسينج داي، لكن الأمر تلاشى الآن، خاصة أن المدربين يشكون بالفعل من جدول المباريات المزدحم.

ويرى العديد من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين أن كرة القدم الإنجليزية ستستفيد، كما هي الحال في باقي دول أوروبا، من تحديد إجازة شتوية للمنافسات.