تعرف على التفاصيل الكاملة لأنظمة الدفع المسبق لخطوط التليفون الأرضي

قررت الشركة المصرية للاتصالات تفعيل نظام المحاسبة مسبقة الدفع لخطوط التليفون الأرضي. وكان محمد أبو طالب، نائب رئيس “المصرية للاتصالات”، قد أكد، في تصريحات، أمس، أن النظام مسبق الدفع لخطوط الهاتف الأرضي يأتي في إطار عمل الشركة على توحيد نظام الدفع، ونقل جميع الخدمات على النظام الحديث للشركة، في إطار العمل على تقديم الخدمات المتكاملة.

ويتيح نقل خدمة الهاتف الأرضي على النظام الجديد بعض الفوائد للعملاء، منها التحكم في استهلاكهم، وتفادي صدمة الخط المفتوح، كما يتيح ذلك للشركة مرونة لتقديم الخدمات المتكاملة بين خدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت الثابت.

وأوضح أبو طالب أنه تم إرسال رسائل لنحو 2 مليون عميل لإعلامهم بتحويلهم إلى النظام المدفوع مقدمًا للخط الأرضي بالفعل، من أصل 11 مليون عميل، وهم يدفعون 60 جنيهًا مسبقًا، والتي تتيح باقة عندما تنتهي يمكنه الشحن بباقات إضافية يستطيع اختيارها، ومن ثم التحكم في استهلاكه.

وتتنوع الباقات المدفوعة مقدمًا لخطوط الأرضي بين 20 وحتى 65 جنيهًا، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك ربع السنوية

ويُعرَف نظام الدفع المسبق بأنه نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا، ومتابعة الاستهلاك، والاستعلام عن الرصيد، وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد، وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حال استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.