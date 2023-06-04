تعرف على التعليمات الجديدة بشأن التسجيل لدى إدارة الحجر الزراعي

أصدرت إدارة الحجر الزراعي ” التابعة لوزارة الزراعة ” تعليمات جديدة لشركات الاستيراد والتصدير للالتزام بها عند تسجيل بيانات الشركات بها، حيث يشترط للافراج عن عددا من الحاصلات الزراعية أو تصديرها التسجيل لدى تلك الادارة.

وأشارت إدارة الحجر الزراعي عبر منشور صادر عنها تم تعميمه على الشركات، إلى ضرورة الالتزام بمراجعة البيانات والتأكد منصحتها قبل حفظ البيانات، وكذا ضرورة التأكد من بيانات لا تتكرر لذا يجب إضافة كل أنشطة الشركة من استيراد وتصدير أو غيره من الانشطة.

كما أوضحت تعليمات الحجر الزراعي بضرورة إضافة المرفقات الدالة على صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة النشاط (بطاقة تصديرية – بطاقة استيرادية – بطاقة إحتياجات ) .

كما أنه في حالة عدم إرسال إسم المستخدم وكلمة المرور، فيتم الاتصال بالدعم الفني لمركز نظم المعلومات لمعرفة سبب المشكلة وحلها.

كما أنه لارسال اسم المستخدم وكلمة المرور يرجى الضغط على (هل نسيت كلمة المرور) أو Forget Password ثم تسجيل الايميل والضغط على إرسال.

وخلال ابريل الماضي أصدر الحجر الزراعي المصري، مجموعة من التعليمات فيما يخص تصدير 6 محاصيل زراعية إلى عدة دول منها الأردن والسعودية وبريطانيا، والتي تضمنت محاصيل “ الفراولة والمانجو والعنب والرمان والجوافة والفلفل” حيث تعد تلك التعليمات ضرورية لإكمال عملية التصدير إلى هذه الدول.

ووجه الحجر الزراعي المصرى، في تعليماته مهندسي فحص الشحنات الزراعية في محطات التصدير، ضرورة سحب عينات من تلك الشحنات من المزرعة، قبل التصدير إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان أمان الشحنات المُصدرة.

وشدّدت التعليمات الصادرة عن إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصرى، أن مدة صلاحية عينات التحليل 15 يوما للموالح، و30 يوما للبصل المُصدرين إلى السعودية .

وأشارت التعليمات إلى وجوب توافر أذن صادر فيما يتعلق بالصادرات الزراعية إلى مملكة الأردن، كما يجب معاملة الموالح بالتبريد قبل 3 أيام فقط من الشحن للمملكة، بجانب ضرورة رصد درجة حرارة الموالح بصورة يومية في حال التصدير للمملكة الأردنية.

وطبّق الحجر الزراعي المصرى منظومة التكويد من أجل تكويد كافة المزارع الخاصة بالحاصلات التصديرية، والتي تُراقب مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بالدول المستوردة، ومدى سلامة المعاملات الزراعية الخاصة بكل محصول، وتنفيذ الإرشادات الموصى بها من قبل الجهات والهيئات المختصة.

كما تعمل منظومة التكويد على تسهيل مُتابعة هذه المزارع عبر الأقمار الصناعية بتقنية الـ”GPS”، منذ بداية الموسم مرورًا بالحصاد ومحطات الحجر وصولًا للبلد المستوردة للشحنة.

وأعلن وزير الزراعة السيد القصير، يناير الماضي، عن بلوغ حجم الصادرات الزراعية المصرية في عام 2022، ما يقرب من 6.5 ملايين طن، بقيمة حوالي 3.3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها، ومقارنة بنحو 5.6 ملايين طن بقيمة 3 مليارات دولار العام السابق له.