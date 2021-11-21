نقل وملاحة

تعرف على التعديل الجديد لمواعيد قطارات السكة الحديد

مواعيد رحلات السكة الحيدد بعد التعديلات الجديدة
مدحت إسماعيل 3:56 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 3:56 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات في مواعيد القطارات لضمان تقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب، وتقليل الزحام داخل العربات.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن التعديلات التي تمت على مواعيد القطارات تختص بمحافظات الوجه البحري على الخطوط الفرعية.

وتابعت أنه اعتبارا من يوم 11/22/ 2021، تقرر إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر).

كما تم إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف – طنطا بعد 7 عربات مميز، إلى جانب تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7 عربات مميز.

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مواعيد قطارات السكة الحديد بعد التعديل

ولفتت إلى أنه تم تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا، وتعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة ، وتعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين.

كما سيتم امتداد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة.

بداية تشغيل قطارات السكة الحديد الجديدة

وذكرت هيئة السكة الحديد إلي أنه اعتبارا من يوم 2012/11/23، سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة.

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وسبق وأن قامت العهيئة، بإضافة تركيب قطار 955 سياحي القاهرة – بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و 8 عربات محسنة (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

إضافة عربات جديدة لخطوط السكة الحديد

وتعديل تركيب قطار 570/571 سياحي بورسعيد – الإسكندرية بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

وتعديل تركيب قطار 572/573 سياحي الاسكندرية – بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

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تعديل تركيب قطار 186 سياحي بورسعيد – سوهاج بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

وتعديل تركيب قطار 185 سياحي سوهاج – بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

وتعديل تركيب قطار 952 سياحي بورسعيد – القاهرة بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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