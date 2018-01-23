تعرف على التشكيل الكامل لجهازي المنتخب الأوليمبى والناشئين

على المصرى استقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس أبوريدة، على الأجهزة الفنية لمنتخبي الأوليمبى ومواليد 2001، خلال الاجتماع الذى عقده مجلس الجبلاية، للتصويت بين أعضاء المجلس، على أسماء الأجهزة الفنية للمنتخبين.ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي من، شوقي غريب مديرًا فنيًا، ومعتمد

على المصرى



استقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس أبوريدة، على الأجهزة الفنية لمنتخبي الأوليمبى ومواليد 2001، خلال الاجتماع الذى عقده مجلس الجبلاية، للتصويت بين أعضاء المجلس، على أسماء الأجهزة الفنية للمنتخبين.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي من، شوقي غريب مديرًا فنيًا، ومعتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض ومحمد شوقي مدربين، وأسامة عبدالكريم مدربًا لحراس المرمى، فيما يضم جهاز منتخب الناشئين كلًا من: أشرف قاسم مديرًا فنيًا للمنتخب، وعبدالستار صبري مدربًا عامًا، وهشام عبدالمنعم مدربًا، وأحمد فاروق مساعد مدرب، ومحمد زريقة مدرب حراس مرمى.