تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

يتشكل مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر من محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري كنائب لرئيس الاتحاد، و حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي-مصر كأمين صندوق الاتحاد.
كما يضم أعضاء الاتحاد كلا من طارق فايد رئیس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاھرة، و طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي للبنك العربي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطنى الأهلى ، وهالة صادق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد.
وفاز بالتزكية المرشحون لعضوية المجلس هالة حاتم صادق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، ومحمد محمود بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB.