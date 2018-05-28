تعرف على التشكيل الجديد للجهاز المعاون للأهلي

على المصرى:أعلنت لجنة الكرة بالنادى االأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، أنها لا تزال في مرحلة التفاوض الجاد مع بعض المدربين الأجانب؛ تمهيدًا لاختيار الأنسب من بينهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.ورأت اللجنة أن إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي بالمواصفات ا

على المصرى:

أعلنت لجنة الكرة بالنادى االأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، أنها لا تزال في مرحلة التفاوض الجاد مع بعض المدربين الأجانب؛ تمهيدًا لاختيار الأنسب من بينهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

ورأت اللجنة أن إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي بالمواصفات المطلوبة بعد ترشيح أسماء جديدة يحتاج بعض الوقت؛ لذا وحرصًا على سير العمل داخل منظومة الفريق الأول لكرة القدم واستعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأبطال الأفريقيى.

وقررت اللجنة تعيين الهيكل الرئيسي للجهاز المعاون على أن يُستكمل تشكيل هذا الجهاز خلال الأيام القادمة بعد التشاور مع المدير الفني الأجنبي؛ وفقًا لاحتياجاته في المناصب الشاغرة، وضم الهيكل الرئيسي للجهاز المعاون كلا من محمد يوسف مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة، وسامي قمصان مدربًا، وسمير عدلي، مديرًا إداريًا للفريق.

وعلى صعيد قيادات قطاع الكرة، قررت اللجنة تعيين حسام غالي منسقًا عامًا لقطاع الكرة وعضوًا باللجنة، وحنان الزيني مدير متابعة التراخيص واللوائح، كما قررت اللجنة تعيين محمد فضل مديرًا للتعاقدات بالنادي، وقررت اللجنة تعيين خالد بيبو مديرًا لأكاديميات الأهلي ومعه عبد النبي عاشور مديرًا فنيًا لكافة الفروع.

وفي ذات السياق قررت اللجنة تعيين عادل عبد الرحمن مديرًا فنيًا لفريق الشباب على أن يقوم بتشكيل جهازه المعاون والعرض على لجنة الكرة في اجتماعها المقبل، وقررت اللجنة أيضًا تعيين فتحي مبروك مديرًا لقطاع الناشئين، وطلبت منه تقديم تصور كامل لقطاع الناشئين وتشكيلات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بما يضمن انطلاقة جديدة للقطاع في الموسم الجديد.

من جهتها، وجهت لجنة الكرة الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وحسام البدري المدير الفني، وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية لتحقيق أفضل النتائج، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كما وجهت اللجنة الشكر لكل من الدكتور عمرو أبو المجد، مدير قطاع الناشئين السابق وإبراهيم عبد الصمد مدير الأكاديمية السابق وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي انتهت مهمتها بنهاية الموسم الرياضي، وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لكل من ساهم في رفعة الأهلي أًيًا كان موقعه، سواء في الفريق الأول أو بقية قطاع الكرة.