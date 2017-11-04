تعرف على التشكيلة المثالية لدورى أبطال إفريقيا 2017

على المصرىأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن التشكيلة المثالية لنسخة 2017، من دورى أبطال إفريقيا، قبل دقائق من نهائى البطولة، التى يستضيفها ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، ويجمع بين الوداد البيضاوى والأهلى.وتواجد فى القائمة من طرفى المباراة النهائية للنسخة الحالية، أرب



على المصرى

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، عن التشكيلة المثالية لنسخة 2017، من دورى أبطال إفريقيا، قبل دقائق من نهائى البطولة، التى يستضيفها ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية، ويجمع بين الوداد البيضاوى والأهلى.

وتواجد فى القائمة من طرفى المباراة النهائية للنسخة الحالية، أربعة لاعبين من النادى الأهلى هم على معلول ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وحسام عاشور، فيما ظهر فى القائمة من نادى الوداد البيضاوى، الخماسى زهير لعروبى ويوسف رباح وإبراهيم النقاش ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقى

وضمت التشكيلة الأساسية، دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقى، وحمدي نقاز لاعب النجم الساحلي التونسى، ويوسف رباح لاعب الوداد المغربي، وفاروق شافعي لاعب اتحاد العاصمة الجزائرى، وعلي ملعول لاعب الأهلي، للدفاع.

وأمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسى، وإبراهيم النقاش لاعب الوداد المغربى، ومؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى، وبريسي تاو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، للوسط، وياسين طه الخنيسي لاعب الترجى الرياضى التونسى للهجوم.

وعلي مقاعد البدلاء كل من زهير لعروبي حارس مرمى الوداد المغربى، وحسام عاشور لاعب الأهلي، وأسامة ضراف لاعب اتحاد العاصمة الجزائرى، وأحمد فتحي لاعب الأهلي، وأشرف بنشرقي لاعب الوداد المغربى، وكوليبالي لاعب النجم الساحلي التونسى.