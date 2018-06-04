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تعرف على التدريب الصيفي لطلبة الجامعات في 9 بنوك

سهير محمدفتح عدد من البنوك باب التقديم لطلبة الجامعات من كليات وتخصصات مختلفة على مستوى المجالات المصرفية والبنكية، واشترطت معظم البنوك أن يكون الطالب حاصل على تقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون طالب بالفرقة الثالثة ومنها:البنك الأهلى المصرى. https://www.nbe.com.eg/HRrec/Application/Internship
5:04 م, الأثنين, 4 يونيو 18 5:04 م, الأثنين, 4 يونيو 18

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سهير محمد

فتح عدد من البنوك باب التقديم لطلبة الجامعات من كليات وتخصصات مختلفة على مستوى المجالات المصرفية والبنكية، واشترطت معظم البنوك أن يكون الطالب حاصل على تقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون طالب بالفرقة الثالثة ومنها:

البنك الأهلى المصرى.
https://www.nbe.com.eg/HRrec/Application/Internship

بنك مصر  
https://internship.banquemisr.com/

البنك العربى
https://goo.gl/z8Meac

تدريب الصيفي في بنك القاهرة
https://goo.gl/BWkBrd

التدريب الصيفي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
https://goo.gl/eUgPzu

التدريب الصيفي في بنك التجاري وفا
https://goo.gl/HzyCjM

التدريب الصيفي في بنك فيصل الإسلامي
https://goo.gl/vf3C2i

التدريب الصيفي في البنك الأهلي اليوناني NBG
https://goo.gl/nLVrRe

التدريب الصيفي في بنك الكويت الوطني NBK
https://goo.gl/BYBh86

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