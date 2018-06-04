تعرف على التدريب الصيفي لطلبة الجامعات في 9 بنوك

سهير محمد
فتح عدد من البنوك باب التقديم لطلبة الجامعات من كليات وتخصصات مختلفة على مستوى المجالات المصرفية والبنكية، واشترطت معظم البنوك أن يكون الطالب حاصل على تقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون طالب بالفرقة الثالثة ومنها:
البنك الأهلى المصرى.
https://www.nbe.com.eg/HRrec/Application/Internship
بنك مصر
https://internship.banquemisr.com/
البنك العربى
https://goo.gl/z8Meac
تدريب الصيفي في بنك القاهرة
https://goo.gl/BWkBrd
التدريب الصيفي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
https://goo.gl/eUgPzu
التدريب الصيفي في بنك التجاري وفا
https://goo.gl/HzyCjM
التدريب الصيفي في بنك فيصل الإسلامي
https://goo.gl/vf3C2i
التدريب الصيفي في البنك الأهلي اليوناني NBG
https://goo.gl/nLVrRe
التدريب الصيفي في بنك الكويت الوطني NBK
https://goo.gl/BYBh86