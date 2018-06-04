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تعرف على التدريب الصيفي لطلبة الجامعات في 9 بنوك

سهير محمدفتح عدد من البنوك باب التقديم لطلبة الجامعات من كليات وتخصصات مختلفة على مستوى المجالات المصرفية والبنكية، واشترطت معظم البنوك أن يكون الطالب حاصل على تقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون طالب بالفرقة الثالثة ومنها:البنك الأهلى المصرى. https://www.nbe.com.eg/HRrec/Application/Internship