تعرف على البيانات المطلوبة فى تسعير منتجات التأمين متناهى الصغر

يستهدف جمع البيانات لتحديد قسط الخطر فى التأمين متناهى الصغر تحقيق الأغراض التالية وهى جمع البيانات الكمي: quantitative data التي يمكن استخدامها لاستنتاج تقديرات لتكرار ومبلغ المطالبة، والذي سيشمل جمع معلومات عن خصائص السكان المستهدفين وإيجاد المعلومات ذات الصلة بمعدلات الوفيات ومعدلات الإصابة بالأمراض ومتوسط تكلفة العلاج في المستشفى/ وذلك بجانب جمع البيانات النوعية والسياقية qualitative and context data لتعديل البيانات الكمية والتي تتضمن معلومات عامة عن الدولة والمنطقة (مثل بيانات الاقتصاد الكلي) بالإضافة إلى معلومات عن المؤمن عليه.

تقييم مخاطر التأمين متناهى الصغر

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أنه بصرف النظر عن تقييم المخاطر فى التأمين متناهى الصغر ، سيتم استخدام هذه المعلومات لوضع افتراضات للحسابات الثانوية مثل الحجم المحتمل للأقساط وقدرة السكان المستهدفين على الدفع، والحصول على معلومات للتحقق من صحة حساب القسط، كما يجب أن يتضمن البحث الأولي أيضاً تمريناً معيارياً، لمقارنة المنتج المقترح بخيارات أخرى يمكن للسكان الوصول إليها.

وبالنسبة لتسعير منتجات التأمين على الحياة، فإن المعلومات المطلوبة هي جدول الوفيات وسجل مطالبات الوفاة السابقة للسكان المستهدفين، وفي حالة توفر بيانات المطالبات، يمكن استخدامها فقط إذا كانت معلومات المطالبة المقابلة متاحة أيضاً من نفس المصدر وعلى مدار نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك حاجة إلى معرفة الخصائص السكانية للسوق المستهدف لضبط البيانات الأولية خاصة إذا كانت من مجموعة سكانية مختلفة.

البيانات المطلوبة فى التسعير

ولتسعير منتجات تأمين الرعاية الصحية إذا لم تتوفر بيانات عن مطالبات سابقة، فيجب محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المطالبات الحالية بشكل تفصيلي من مقدمي الرعاية الصحية على مدى فترة طويلة كافية.

والحد الأدنى من البيانات المطلوبة لتحليل تكلفة المطالبة عند حدوثها هو إجمالي عدد مرات دخول المستشفى ومتوسط ​​مدة الإقامة وأسباب دخول المستشفى وتكلفة كل مطالبة مقسمة حسب فئة الخدمة (تكلفة الأدوية، الجراحة،غرفة المستشفى، …).

وفي الغالب تكون هذه البيانات غير متوفرة إما بسبب نقص جمع البيانات لدى مقدمي الرعاية الصحية أو نقص الموارد للحصول على المعلومات وفيك لتا الحالتين يجب البحث عن البيانات الثانوية التي تقدمها المنظمات الوطنية والدولية واستخدامها إما لمقارنة بيانات السكان ببيانات السوق المستهدفة أو استنتاج المعدلات من تاريخ السكان.

ولتسعير منتجات تأمين الماشية :يتطلب ذلك الحصول على معلومات لتحديد قيمة الماشية وكذلك معدلال نفوق والحالات المرضية حسب نوع الماشية، و يمكن فيما بعد تعديل معدلال نفوق حسب نوع الماشية والسلالة.

ومن العوامل التي تؤثر على معدلات مرض ونفوق الماشية هى عمر الماشية وأيضاً إذا كان الحيوان حاملاً فإن مخاطر المرض والموت تكون أعلى، يضاف إلى هذه العوامل قدرة المالك علي توفير الرعاية الكافية للحيوانات.